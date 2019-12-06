Irak'taki ABD üssüne füzeli saldırı
Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
06.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:43
Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak Güvenlik Ağı Medyası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beled Askeri Üssü'ne iki adet katyuşa füzesinin atıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com