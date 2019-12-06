Irak'taki ABD üssüne füzeli saldırı
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Irak'taki ABD üssüne füzeli saldırı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde, ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

06.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:14
Irak'taki ABD üssüne füzeli saldırı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde, ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.


Irak Güvenlik Ağı Medyası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beled Askeri Üssü'ne iki adet katyuşa füzesinin atıldığı belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarılan açıklamada, üsse kimin saldırdığı konusunda bilgi verilmedi.

ABD askerlerinin kaldığı Enbar'daki Ayn'ül Esed Askeri Üssü'ne de iki gün önce füzeli saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: AA
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