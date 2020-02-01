Irak'taki ABD üslerine bir saldırı daha

01.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:20

Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse havan topu düştüğü bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada ABD askerlerinin de bulunduğu ülkenin kuzeyindeki Musul kentine bağlı Keyyara askeri üssü yakınlarına 5 havan topu düştüğünü belirterek saldırıda can ve mal kaybının meydana gelmediğini vurguladı. Görgü tanıkları saldırı sonrası askeri helikopterlerin bölgede keşif uçuşu yaptığını söyledi.

Irak'ta İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta öldürülmesinin ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ile askeri üslerine saldırılar düzenleniyor.

Öte yandan Şii Haşdi Şabi güçleri saldırılarla bağlantısı olmadığını açıklarken Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi saldırıları kınamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA