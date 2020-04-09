Irak'ta Zurfi, hükümeti kurma görevini iade etti
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Cumhurbaşkanı, Berhem Salih, Bağdat, Irak, Güncel

Irak'ta Zurfi, hükümeti kurma görevini iade etti

Irak'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adnan ez-Zurfi, görevi iade etti.

09.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:40
Irak'ta Zurfi, hükümeti kurma görevini iade etti

Irak'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adnan ez-Zurfi, görevi iade etti.

Zurfi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümeti kurma görevini iade ettiğini duyurdu.

Ekonomin kalkınması, terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi ve Irak birliklerinin güçlendirilmesini kapsayan hükümet programını daha önce açıkladığını hatırlatan Zurfi, "Irak'ın birliğini ve yüksek çıkarlarını korumak için görevi iade ediyorum." dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'yi 17 Mart'ta hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Şii partiler, Zurfi'ye karşı çıkarak, onun yerine Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi aday gösterme konusunda anlaşmıştı.

Sünni ve Kürt gruplar da Kazimi'ye desteklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Salih'in hükümeti kurma görevini Kazimi'ye vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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