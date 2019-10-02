Irak'ta yolsuzluk protestoları ülke geneline yayıldı: Olaylarda 5 kişi öldü

Irak'ta yolsuzluk protestoları ülke geneline yayıldı: Olaylarda 5 kişi öldü

Bağdat'ta başlayan ve ülkenin güney kentlerinde devam eden "yolsuzluk ve işsizlik" protestoları sebebiyle Nasıriye'de dört sivil hayatını kaybetti. Bu sonuçla salı günü ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde hayatını kaybeden bir kişiyle birlikte gösterilerde ölen sayısı 5'e yükseldi

02.10.2019 21:31
Irak'ta yolsuzluk protestoları ülke geneline yayıldı: Olaylarda 5 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan ve başta Basra olmak üzere ülkenin güney kentlerinde devam eden "yolsuzluk ve işsizlik" protestoları sebebiyle Nasıriye'de dört sivil hayatını kaybetti.


Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde hayatını kaybeden bir kişiyle birlikte gösterilerde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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