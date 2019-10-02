Irak'ta yolsuzluk protestoları ülke geneline yayıldı: Olaylarda 5 kişi öldü
Bağdat'ta başlayan ve ülkenin güney kentlerinde devam eden "yolsuzluk ve işsizlik" protestoları sebebiyle Nasıriye'de dört sivil hayatını kaybetti. Bu sonuçla salı günü ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde hayatını kaybeden bir kişiyle birlikte gösterilerde ölen sayısı 5'e yükseldi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan ve başta Basra olmak üzere ülkenin güney kentlerinde devam eden "yolsuzluk ve işsizlik" protestoları sebebiyle Nasıriye'de dört sivil hayatını kaybetti.
Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde hayatını kaybeden bir kişiyle birlikte gösterilerde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle