Irak'ta yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Irak'ta yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

AA, Haydar Karaalp - Güncel
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Irak'ta yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Irak'ın başkenti Bağdat, Orta Fırta ve güney kentlerinde yoğun kum fırtınası yaşanıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat, Orta Fırta ve güney kentlerinde yoğun kum fırtınası yaşanıyor.

Başkent Bağdat'ya yaşanan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Irak resmi haber ajansına göre, Necef'te yaşanan kum fırtınasından dolayı onlarca kişi boğulma riski geçirerek hastaneye kaldırıldı.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

Bağdat, Irak, Güncel, Haberler

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