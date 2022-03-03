Irak'ta yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
AA, Haydar Karaalp - Güncel
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Irak'ın başkenti Bağdat, Orta Fırta ve güney kentlerinde yoğun kum fırtınası yaşanıyor.
Irak'ın başkenti Bağdat, Orta Fırta ve güney kentlerinde yoğun kum fırtınası yaşanıyor.
Başkent Bağdat'ya yaşanan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Irak resmi haber ajansına göre, Necef'te yaşanan kum fırtınasından dolayı onlarca kişi boğulma riski geçirerek hastaneye kaldırıldı.
AA / Haydar Karaalp - Güncel