Irak'ta Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen göstericilere müdahale

25.10.2019 15:33

Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye ilerlemek isteyen göstericiler

Irak bayrakları taşıyarak ve sloganlar atarak yürüyen göstericiler

Irak güvenlik güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etmesi

Irak güvenlik güçlerinin Yeşil Bölge çevresine kurduğu barikatlar

Ambulansların geçişi

Müdahale sırasında yaralanan bir kişinin yarasını göstermesi Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen hükümet karşıtı göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek isteyen göstericiler, sabah erken saatlerde Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isterken güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

Kaynak: AA