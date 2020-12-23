Irak'ta "yerel paranın dolar karşısında değer kaybetmesine yol açan yeni sabit kur kararı" protesto edildi
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Irak'ta "yerel paranın dolar karşısında değer kaybetmesine yol açan yeni sabit kur kararı" protesto edildi

23.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:54
Irak'ta

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi, Maliye Bakanlığı'nın önünde toplanarak, hükümetin dolar karşısında yerel parayı değersizleştiren yeni sabit kur kararını protesto etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi, Maliye Bakanlığı'nın önünde toplanarak, hükümetin dolar karşısında yerel parayı değersizleştiren yeni sabit kur kararını protesto etti.

Bağdat'taki Maliye Bakanlığı binası önünde toplanan protestocular, Başbakan Mustafa el-Kazımi aleyhine slogan attı ve Maliye Bakanı Ali Allavi'yi istifaya çağırdı.

Bakanlık binası önünde çok sayıda güvenlik unsuruyla üst düzey önlemler alındı.

Irak hükümetinin talebi üzerine Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı, yerel paranın dolar karşısında daha fazla değer kaybetmesine yol açan yeni sabit kur kararı almıştı. Bu durum ülkedeki gıda ve diğer ürünlerin fiyatında artışa neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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