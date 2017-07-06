Irak'ta Yeniden İmar Planı

BAĞDAT (AA) – Irak'ın terörden zarar gören bölgelerinin yeniden imarı için 50 ila 100 milyar dolar mali desteğe ihtiyacı olduğu belirtildi.



Irak Planlama Bakanlığı Sözcüsü Abduzzehra Hindavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terörden zarar gören bölgeler için yaptığımız imar planına göre 50 ile 100 milyar dolar arasında bir mali desteğe ihtiyaç duyuluyor." dedi.



Yeniden imar planının 2018-2027 yıllarında hayata geçirileceğini ifade eden Hindavi, "İmar planı Salahaddin, Enbar ve Musul'un yanı sıra ABD işgali dönemi ile son yıllarda düzenlenen terör saldırılarına hedef olan Babil, Kerkük, Diyala ve Bağdat'ı da kapsıyor." şeklinde konuştu.



Söz konusu planın, alt yapı çalışmaları ile ekonomik ve sosyal kalkınmayı kapsayacağına işaret eden Planlama Bakanlığı Sözcüsü, ihtiyaç duyulan meblağın ülke bütçesi ve donör ülkelerden sağlanacağını ifade etti.



Irak'ın Musul, Enbar ve Salahaddin kentleri terör örgütü DEAŞ'in düzenlediği saldırılar ve örgütle girilen çatışmalarda büyük yıkıma maruz kaldı. Başkent Bağdat'ta da 2003'teki ABD işgali sırasında düzenlenen hava saldırılarının yanı sıra, akabinde yaşanan çatışma ve terör saldırıları sonucu yıkılan pek çok kamu binası bulunuyor.