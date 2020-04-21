Irak'ta yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde 1 kişi öldü Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından düzenlenen hükümet karşıtı gösteride 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından düzenlenen hükümet karşıtı gösteride 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda bir grup hükümeti protesto etti. Güvenlik güçlerinin eyleme müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Irak hükümetinden dün yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 17 Mart'tan bu yana ticarete ve çalışma alanlarına getirilen kısıtlamaların hafifletildiği duyurulmuştu.

Açıklamada sokağa çıkma yasağının da ramazan ayında esnetileceği, bu kapsamda yasağın akşam 19.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA