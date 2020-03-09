Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
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İl Sağlık Müdürlüğü, Basra, İran, Irak, Güncel

Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Irak'ın güneyindeki Basra İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hastalıktan ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu.

09.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:54
Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Irak'ın güneyindeki Basra İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hastalıktan ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu.

Basra İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İran'da kalp ameliyatı olduktan sonra, 3 gün önce ülkeye giriş yapan ve koronavirüs tespit edilen 74 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği, böylece ilde koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği kaydedildi.

Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

Öte yandan, Basra'daki yerel yönetim, il genelinde güvenlik ve hizmet sektörü dışındaki tüm devlet dairelerini 22 Mart'a kadar tatil etti.

Vaka sayısı 62'ye yükseldi


Sağlık Bakanlığı sözcüsü Seyf el-Bedr, dün yaptığı yazılı açıklamada, El-Musenna, Enbar, Zikar, Necef, Bağdat ve Meysan kentlerinde 6 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 62'ye yükseldiğini bildirmişti.

Bağdat, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. Irak, ayrıca resmi ve diplomatik heyetler haricinde İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa ve İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati yeni bir uyarıya kadar yasaklamıştı.

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Kaynak: AA

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Manşet

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