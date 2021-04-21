Irak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 1 milyona ulaştı
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Irak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 1 milyona ulaştı

Irak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 1 milyona ulaştı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısının 1 milyonu bulduğunu söyledi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısının 1 milyonu bulduğunu söyledi.

Bedir, Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Salgın başladığından bu yana ülkede 1 milyon kişinin koronavirüse yakalandığını belirten Bedir, salgınla mücadelede sağlık sistemlerinin yeterli kapasiteye sahip olduğunu savundu.

Vaka sayısındaki söz konusu artışı beklediklerini ifade eden Bedir, bunun için vatandaşlara sürekli sağlık kurallarına uyma çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Irak'taki aşılanma sürecine de değinen Bedir, "Aşıyı alanlar içerisinde olumsuz sonuçlara rastlanmadı." ifadesini kullandı.???????

Irak'ın nüfusu resmi sayım olmasa da, yaklaşık 40 milyon olarak ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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