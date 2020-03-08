Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haber
İran, Irak, Güncel

Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

08.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:06
Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.


Ülkenin güneyindeki Meysan Sağlık Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gelen bir hastanın, yakalandığı yeni tip koronavirüs dolayısıyla yaşamını yitirdiği belirtildi.


Irak'ta böylece koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 5'e yükseldi.

Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 6'ya çıktı

Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, tespit edilen yeni 2 vakayla Endonezya'da virüs bulaşanların sayısının 6'ya ulaştığını açıkladı.

Yurianto, başkent Cakarta'da 55 yaşında bir kişi ve Japonya'da salgın nedeniyle karantinadaki gemiden tahliye edilen 36 yaşındaki bir kişide test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Yeni vakalarda öksürük, ateş ve burun akıntısı gibi Kovid-19 belirtileri bulunmadığı bilgisini paylaşan Yurianto, söz konusu hastaların yoğun bakımda tutulduğunu aktardı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haber
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Haber
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Abdülhamit Gül Mustafa Destici İçişleri Bakanı Necmettin Erbakan
Magazin Elçin Sangu Gülben Ergen Muhterem Nur Nilperi Şahinkaya
Spor Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Fatih Karagümrük Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:57:56. #1.15#