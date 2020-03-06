Irak'ta koronavirüsten bir kişi daha hayatını kaybetti

06.03.2020 23:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:51

Kerbela kentinde koronavirüse karşı kurulan kriz yönetimi masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte koronavirüse yakalanan bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

ÖLEN KADININ YAŞI 50'NİN ÜZERİNDE

Açıklamada, ölen kadının yaşının 50'nin üzerinde olduğu ifade edildi.

Irak'ta korovirüs kaynaklı ilk ölüm, 4 Mart'ta Süleymaniye'de gerçekleşmiş ardından Bağdat'ta 2 kişi daha yaşamını yitirmişti.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 4'e yükselmiş oldu.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünya genelinde 3 bin 404 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 100 bin 329 oldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu