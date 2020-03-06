Irak'ta koronavirüsten bir kişi daha hayatını kaybetti
Irak'ta yeni tip koronavirüsten 4'üncü ölümün gerçekleşti. Ölen kadının yaşının 50 civarında olduğu öğrenildi.
Kerbela kentinde koronavirüse karşı kurulan kriz yönetimi masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte koronavirüse yakalanan bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi.
ÖLEN KADININ YAŞI 50'NİN ÜZERİNDE
Açıklamada, ölen kadının yaşının 50'nin üzerinde olduğu ifade edildi.
Irak'ta korovirüs kaynaklı ilk ölüm, 4 Mart'ta Süleymaniye'de gerçekleşmiş ardından Bağdat'ta 2 kişi daha yaşamını yitirmişti.
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 4'e yükselmiş oldu.
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünya genelinde 3 bin 404 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 100 bin 329 oldu.
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Kaynak: AA