Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (3)
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Killani meydanında toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi kabinesi için mecliste düzenlenen güvenoyu oturumunu protesto etti.
01.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:21
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Killani meydanında toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi kabinesi için mecliste düzenlenen güvenoyu oturumunu protesto etti. Güvenlik güçleri göstericilere gaz bombalarıyla müdahale etti.
Kaynak: AA