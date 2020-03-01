Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (3)
Haberler » Güncel » Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (3) - Haber

Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (3)

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Killani meydanında toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi kabinesi için mecliste düzenlenen güvenoyu oturumunu protesto etti.

01.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:21
Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (3)

'ın başkenti 'taki Killani meydanında toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi kabinesi için mecliste düzenlenen güvenoyu oturumunu protesto etti. Güvenlik güçleri göstericilere gaz bombalarıyla müdahale etti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (3)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler