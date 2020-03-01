Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (2)
Haberler » Güncel » Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (2) - Haber

Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (2)

Göstericilerin Irak bayraklarıyla yürüyüş yapması Göstericilerin slogan atarak yürüyüş yapmaları Irak'ın başkenti Bağdat'taki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi kabinesi için mecliste düzenlenen güvenoyu...

01.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:08
Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (2)

Göstericilerin bayraklarıyla yürüyüş yapması

Göstericilerin slogan atarak yürüyüş yapmaları Irak'ın başkenti 'taki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi kabinesi için mecliste düzenlenen güvenoyu oturumunu protesto etti. Irak bayrakları taşıyan göstericiler, gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'na doğru yürüdü.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (2)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler