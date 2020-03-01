Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (2)
Göstericilerin Irak bayraklarıyla yürüyüş yapması Göstericilerin slogan atarak yürüyüş yapmaları Irak'ın başkenti Bağdat'taki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi kabinesi için mecliste düzenlenen güvenoyu...
Göstericilerin Irak bayraklarıyla yürüyüş yapması
Göstericilerin slogan atarak yürüyüş yapmaları Irak'ın başkenti Bağdat'taki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi kabinesi için mecliste düzenlenen güvenoyu oturumunu protesto etti. Irak bayrakları taşıyan göstericiler, gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'na doğru yürüdü.
Kaynak: AA