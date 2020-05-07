Irak'ta yeni hükümet göreve başladı
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Irak'ta yeni hükümet göreve başladı

Irak'ta yeni hükümet göreve başladı
07.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:53

Irak, (DHA- Irak'ta siyasi kriz sona erdi.

Irak, (DHA- Irak'ta siyasi kriz sona erdi. Yaklaşık beş aydan bu yana iktidar boşluğu yaşanan Irak'ta, Başbakan Kazımi liderliğindeki yeni hükümet, parlamentodan onay alarak görevine başladı.

Irak'ta Aralık 2019'dan bu yana yaşanan  iktidar boşluğu sona erdi. Irak Parlamentosu'nda dün akşam gerçekleştirilen oturumda, Mustafa Kazımi başkanlığındaki yeni kabineyi onayladı. Onayın ardından Başbakan Kazımi ve 15 bakanın yemin töreni gerçekleştirildi. Söz konusu oturum, koronavirüs salgını nedeniyle, 329 milletvekilinden 255'inin katılımı ile yapıldı. Milletvekilleri, sosyal mesafe kurallarına göre oturdukları meclis salonunda eldiven ve maske taktı. Yeni Irak hükümetinde, aralarında Dışişleri ile Petrol bakanlığı gibi önemli bakanlıkların da bulunduğu yedi koltuğa kimin oturacağı hala belirsizliğini koruyor. Yeni başbakan Kazımi, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, ülkeyi erken seçime götürmek istediğini ifade etti.

İLK KUTLAMA ABD'DEN GELDİ

Öte yandan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi, yemin töreninin ardından ilk tebrik eden isimlerden biri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerikan hükümetinin, Irak'ın İran'dan 120 gün daha doğalgaz ithal etmesine, "yeni Irak hükümetinin başarılı olması adına gerekli olan koşulların oluşması için" izin verdiği de bildirildi.ABD ile iyi ilişkiler içinde olan 53 yaşındaki yeni Irak Başbakanı Kazımi, ülkesinin İran ve ABD ile olan ilişkilerinde bir denge tutturmaya çalışacağını dile getirdi. Irak bu dönemde sadece koronavirüs krizi ile değil aynı zamanda ağır bir ekonomik kriz ile de mücadele ediyor. 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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