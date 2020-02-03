Irak'ta Yeni Başbakan Atandı Protestolar Bitmedi
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Irak'ta Yeni Başbakan Atandı Protestolar Bitmedi

Iraklı göstericiler Bağdat'ta ve ülkenin güneyindeki kentlerde hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi'yi protesto etmek için sokağa çıktı.

03.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:47

Iraklı göstericiler 'ta ve ülkenin güneyindeki kentlerde hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi'yi protesto etmek için sokağa çıktı. "Allavi'yi reddediyoruz" sloganları atan göstericiler Allavi'ni yüzünü kırmızı çarpı işaretiyle çizdikleri posterler taşıdı



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: Irak'ta Yeni Başbakan Atandı Protestolar Bitmedi
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