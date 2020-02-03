Irak'ta Yeni Başbakan Atandı Protestolar Bitmedi
Iraklı göstericiler Bağdat'ta ve ülkenin güneyindeki kentlerde hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi'yi protesto etmek için sokağa çıktı.
03.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:47
Iraklı göstericiler Bağdat'ta ve ülkenin güneyindeki kentlerde hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi'yi protesto etmek için sokağa çıktı. "Allavi'yi reddediyoruz" sloganları atan göstericiler Allavi'ni yüzünü kırmızı çarpı işaretiyle çizdikleri posterler taşıdı
Kaynak: DailyMotion.com