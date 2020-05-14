- Irak'ta yakıt tankeri ile araç çarpıştı: 5 ölü - Irak'ta yakıt tankeri ile araç çarpıştı: 5 ölü Irak'ta seyir halindeki araç ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

- Irak'ta yakıt tankeri ile araç çarpıştı: 5 ölü BAĞDAT - Irak'ta seyir halindeki araç ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Irak'ın güneyinde bulunan Samava ve Nasiriye kentleri arasındaki uluslararası yolda yakıt tankeri ile aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yakıt tankeri alev topuna dönerken, 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Dikar Valisi, kazada hayatını kaybedenlerin 4'ünün Irak ordusunda görevli olduğunu aktarırken, kazanın neden meydana geldiğini henüz bilmediklerini açıkladı. Kaynak: İHA