Irak'ta Yakıt Deposu Yandı: 43 Yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yer alan Süleymaniye kentindeki bir yakıt deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 43 kişinin yaralandığı belirtildi.



Süleymaniye-Kerkük yolu üzerindeki Erbat bölgesinde büyük bir yakıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



AA muhabirine konuşan Süleymaniye Sağlık Müdürü Dr. Miran Muhammed, şimdiye kadar olay bölgesinden 43 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.



İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında büyük zarar meydana geldiği kaydedildi.