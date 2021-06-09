Irak'ta tutuklanan Haşdi Şabi Enbar Komutanı Muslih, serbest bırakıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, daha önce hakkında "terör suçundan" dolayı çıkan yakalama kararı gerekçesiyle tutuklanan Haşdi Şabi Enbar Komutanı Salih Muslih'in serbest bırakıldığı belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, daha önce hakkında "terör suçundan" dolayı çıkan yakalama kararı gerekçesiyle tutuklanan Haşdi Şabi Enbar Komutanı Salih Muslih'in serbest bırakıldığı belirtildi.

Irak yerel basınına göre, Muslih yargılandığı suçtan beraat ederek serbest bırakıldı.

Haşdi Şabi'ye yakın sosyal medya hesaplarından da, Muslih'in serbest bırakıldığına ilişkin görüntüler yayınlandı.

Irak hükümeti ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Irak hükümetine bağlı özel bir güç, daha önce Haşdi Şabi Komutanı Muslih'i tutuklayarak, Yeşil Bölge'ye getirmişti. Bunun üzerine Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı milisler askeri araçlarla bölgeyi basarak abluka altına almıştı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Muslih hakkında "terör suçundan" dolayı yakalama kararı çıkarmıştı.

Muslih'in, Kerbela'daki sivil aktivistleri öldürmek ve ABD askeri üssü olan Ayn el-Esed'e roket saldırılarında parmağı olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp