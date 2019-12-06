Irak'ta Türk diplomatın şehit edilmesi soruşturmasında bir tutuklama

06.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:32

Irak'ın Erbil kentinde Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında Şırnak'ta yakalanan şüpheli tutuklandı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin, 17 Temmuz'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda şehit olmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen ve hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama" kararı bulunan bir şüpheli, Emniyet ve MİT tarafından yürütülen çalışma sonucu Şırnak'ta yakalandı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, sorgusunun ardından tutuklandı.

Şüphelinin, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya nakledileceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Irak'ta tutuklu olan 11 şüphelinin de Türkiye'ye iadesinin istendiği belirtildi.

Kaynak: AA