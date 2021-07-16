Son dakika haber | Irak'ta tüp taşıyan araçta patlama
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Son dakika haber | Irak'ta tüp taşıyan araçta patlama

Son dakika haber | Irak'ta tüp taşıyan araçta patlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Irak'ın Şukak bölgesinde, aşırı hava sıcaklığı nedeniyle tüp taşıyan araçta patlama meydana geldi.

Irak'ın Şukak bölgesinde, aşırı hava sıcaklığı nedeniyle tüp taşıyan araçta patlama meydana geldi.

Irak'ın Diyale iline bağlı Halis ilçesinin Şukak bölgesinde tüp taşıyan araçta meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Patlamanın aşırı hava sıcaklığı nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, çevrede bulunan bazı araçlar da hasar gördü. Patlama soncu meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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