Irak'ta toplu mezar bulundu
Irak'ın Ninava eyaletine bağlı Baduş ilçesinde terör örgütü Deaş'ın 2014-2017 yılları arasındaki işgali sırasında, Baduş cezaevi yakınında Deaş militanları tarafından öldürülen 500'den fazla kişiye ait toplu mezar bulundu.
Irak'ın Ninava eyaletine bağlı Baduş ilçesinde terör örgütü Deaş'ın 2014-2017 yılları arasındaki işgali sırasında, Baduş cezaevi yakınında Deaş militanları tarafından öldürülen 500'den fazla kişiye ait toplu mezar bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ismael Adnan Yaqoob