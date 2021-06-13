Irak'ta toplu mezar bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak'ta toplu mezar bulundu

Anadolu Ajansı / Ismael Adnan Yaqoob - Haberler | Güncel

Irak'ın Ninava eyaletine bağlı Baduş ilçesinde terör örgütü Deaş'ın 2014-2017 yılları arasındaki işgali sırasında, Baduş cezaevi yakınında Deaş militanları tarafından öldürülen 500'den fazla kişiye ait toplu mezar bulundu.

Irak'ın Ninava eyaletine bağlı Baduş ilçesinde terör örgütü Deaş'ın 2014-2017 yılları arasındaki işgali sırasında, Baduş cezaevi yakınında Deaş militanları tarafından öldürülen 500'den fazla kişiye ait toplu mezar bulundu.

Irak'ta toplu mezar bulundu
Irak'ta toplu mezar bulundu
Irak'ta toplu mezar bulundu
Irak'ta toplu mezar bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ismael Adnan Yaqoob

Son Dakika | YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Son Dakika | YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının...
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının...
YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı
YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Sarp Akkaya Fatma Turgut Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Irak'ta toplu mezar bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 22:26:55. #1.16#

title