Irak'ta tırpanla ot biçme geleneği sürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ot biçenler şarkı söyleyerek meraya girmesi -Ot biçen tırpancılardan detaylar -Çiftçi 46 yaşındaki Aziz Tevfik Kadir ile röportaj -Tırpancıların ot biçmesinden detaylar SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Arbat nahiyesindeki çiftçiler, hayvanlarının kışlık...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ot biçenler şarkı söyleyerek meraya girmesi

-Ot biçen tırpancılardan detaylar

-Çiftçi 46 yaşındaki Aziz Tevfik Kadir ile röportaj

-Tırpancıların ot biçmesinden detaylar SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Arbat nahiyesindeki çiftçiler, hayvanlarının kışlık ihtiyacını karşılamak için geleneksel tarım aletlerinden tırpanla ot biçiyor.

AA muhabirine konuşan çiftçilerden 46 yaşındaki Aziz Tevfik Kadir, baharın gelişiyle birlikte yeşerip yükselmeye başlayan otu sararmadan önce hayvanları için imece usulüyle biçtiklerini söyledi.

Kadir, sabahın erken saatlerinde işe koyulduklarını, birkaç kişiyle yapılamayacak zor bir iş olduğunu kaydetti.

Normal şartlarda düz ve taşın olmadığı uygun arazilerde ot biçmenin artık traktör ve diğer makinalarla yapıldığını aktaran Kadir, "Ancak böylesi taşlı ve engebelli araziler için tek çare tırpandır." dedi.

Kaynak: AA