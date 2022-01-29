- Irak'ta tır 4 aracı ezdi

ERBİL - Irak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü 4 araca çarptı.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde bir tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek 4 aracı ezdi. Tır şoförünün ters yönden gelerek araçlara çarptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Tırın kontrolsüz şekilde üstlerine geldiğini fark eden birçok kişi araçlarını terk ederek ölümden kıl payı kurtuldu. Kazada can kaybı yaşanmazken, birkaç kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.