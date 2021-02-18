Son Dakika | Irak'ta tespit edilen mutasyona uğramış virüs nedeniyle Kerkük'te sokağa çıkma yasağı başladı
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Son Dakika | Irak'ta tespit edilen mutasyona uğramış virüs nedeniyle Kerkük'te sokağa çıkma yasağı başladı

18.02.2021 22:40 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:50

Bir son dakika haberine göre Irak'ta İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine Kerkük'te sokağa çıkma yasağı uygulamasına başlandığı belirtildi.

Irak'ta İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine Kerkük'te sokağa çıkma yasağı uygulamasına başlandığı belirtildi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Kerkük'te oluşturulan kriz masasından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkede İngiltere varyantı Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine hükümet tarafından kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının kentte uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

Karar uyarınca, cuma, cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı tam gün, diğer günler ise 2 hafta boyunca akşam 20.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Ayrıca cami ve mescitler sadece namaz vakitlerinde açık tutulacak.

Yeni tedbirler kapsamında taziye merasimleri ve kapalı mekanlarda düğün yapılması da yasaklandı.

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, 15 Şubat'ta ülkede İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

Son Dakika | Irak'ta tespit edilen mutasyona uğramış virüs nedeniyle Kerkük'te sokağa çıkma yasağı başladı
Son Dakika | Irak'ta tespit edilen mutasyona uğramış virüs nedeniyle Kerkük'te sokağa çıkma yasağı başladı
Son Dakika | Irak'ta tespit edilen mutasyona uğramış virüs nedeniyle Kerkük'te sokağa çıkma yasağı başladı
Son Dakika | Irak'ta tespit edilen mutasyona uğramış virüs nedeniyle Kerkük'te sokağa çıkma yasağı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kasım

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