Irak'ta Teröristlere Ait 'Drone' Düşürüldü

IRAK'ın kuzeyinde bulunan üs bölgesine yaklaşan teröristlere ait drone, TSK'la ait dronesavar ile düşürüldü.

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta bulunan TSK'nın Güven Üs bölgesine güneyden yaklaşan teröristlere ait bir insansız hava aracı 'drone' tespit edilmesinin ardından dronesavar ile düşürüldü. TSK, bu gelişmeyi düşürülen teröristlere ait drone fotoğrafı ile sosyal medya hesabından duyurdu.

Öte yandan TSK birlikleri tarafından yine Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda bir mağara içerisinde yapılan aramada 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet av tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

- Gaziantep