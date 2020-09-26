Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 1 ölü
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Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 1 ölü

26.09.2020 01:15 | Son Güncelleme: 26.09.2020 01:18
Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 1 ölü

Irak'ın Kerkük kentine bağlı bir köye terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen saldırıda bir kişi öldü.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı bir köye terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen saldırıda bir kişi öldü.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'ün kuzeybatısındaki Bacvan köyüne saldırdığını söyledi.

Köye sızan beş teröristin silahlı saldırı düzenlediği evdeki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirten Kemal, DEAŞ mensuplarının saldırıdan sonra köyü terk ederek bölgedeki kırsal yerlere kaçtığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığına son verilmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal kesimlerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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