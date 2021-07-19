Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın sözde Bağdat Valisi yakalandı
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Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın sözde Bağdat Valisi yakalandı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın sözde Bağdat Valisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın "Bağdat Valisi" olarak bilinen üst düzey bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın "Bağdat Valisi" olarak bilinen üst düzey bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı Güvenlik Medya Ağı tarafından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başbakanlığa bağlı Ulusal Güvenlik Biriminin, DEAŞ'ın sözde valisini yakalamak için 3 ilde operasyon yürüttüğü ifade edildi.

DEAŞ içinde önde gelen liderlerden olduğu kaydedilen ancak ismi belirtilmeyen kişinin, siviller ve güvenlik güçleri aleyhinde pek çok terör saldırısını yönettiğini ve başkent Bağdat'ta saldırı hazırlığında olduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

???????Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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