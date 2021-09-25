Irak'ta terör operasyonları: 2 haftada 17 DEAŞ'lı öldürüldü - Haberler
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Irak'ta terör operasyonları: 2 haftada 17 DEAŞ'lı öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Irak'ta terör operasyonları: 2 haftada 17 DEAŞ'lı öldürüldü

Irak'ta düzenlenen terör operasyonları kapsamında son 2 haftada terör örgütü DEAŞ'a mensup 17 militan öldürülerek, örgüte ait 18 barınak yok edildi.

Irak'ta düzenlenen terör operasyonları kapsamında son 2 haftada terör örgütü Deaş'a mensup 17 militan öldürülerek, örgüte ait 18 barınak yok edildi.

Irak'ta Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı General Ali El-Ferici, son 2 haftada Kerkük kenti ve çevresinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a mensup 17 militanının öldürüldüğünü açıkladı. El-Ferici, operasyonlar sonucu DEAŞ'a ait 18 barınağın yok edildiğini ve çok sayıda mühimmat ve patlayıcı maddenin de ele geçirildiğini de bildirdi.

El-Ferici, Irak savaş uçaklarının desteğiyle terörle mücadele timleri ile birlikte DEAŞ'a her gün pusu kurulduğunu ifade etti.

El-Ferici ayrıca, Kerkük'ün güvenliği ve istikrarının yanı sıra vatandaşlarına hizmet etmenin güvenlik güçleri için bir öncelik olduğunu söyledi.

(Semir Yemenci/İHA)

Irak'ta terör operasyonları: 2 haftada 17 DEAŞ'lı öldürüldü

Irak'ta terör operasyonları: 2 haftada 17 DEAŞ'lı öldürüldü

Irak'ta terör operasyonları: 2 haftada 17 DEAŞ'lı öldürüldü

Irak'ta terör operasyonları: 2 haftada 17 DEAŞ'lı öldürüldü

Irak'ta terör operasyonları: 2 haftada 17 DEAŞ'lı öldürüldü

Irak'ta terör operasyonları: 2 haftada 17 DEAŞ'lı öldürüldü

Irak'ta terör operasyonları: 2 haftada 17 DEAŞ'lı öldürüldü

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