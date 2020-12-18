Irak'ta terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla aranan Suriyeli şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı
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Irak'ta terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla aranan Suriyeli şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı

18.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:54
Irak'ta terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla aranan Suriyeli şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı

Irak'ta terör suçlamasıyla aranan Suriye uyruklu şüpheli, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yakalandı.

Irak'ta terör suçlamasıyla aranan Suriye uyruklu şüpheli, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla aranan Suriye uyruklu bir kişinin Afyonkarahisar'da olduğu üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliyi Bolvadin'de kepçe operatörü olarak çalıştığı yerde gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, 2015-2016 yılları arasında İdlib'de Cephetül Nusra ajanı olmakla suçlandığını ve DAEŞ terör örgütünün kendisini iki ay cezaevinde tuttuğunu ileri sürdü.

Cezaevinden kaçtığını, ancak bu kez de DAEŞ ajanı olduğu iddiasıyla, Cephetül Nusra tarafından hapse atıldığını ileri süren şüpheli, oradan da kaçtığını anlattı.

Yaklaşık 9 ay önce göçmen kaçakçıları vasıtasıyla Türkiye'ye giriş yaptığını, Bolu'daki ailesinin yanına geldiğini belirten şüpheli, internet üzerinden bulduğu iş ilanıyla yaklaşık 4-5 aydır Bolvadin ilçesinde kepçe operatörü olarak çalıştığını beyan etti.

İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen şüphelinin sınır dışı edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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