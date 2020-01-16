Irak'ta Suudi Arabistan sınırı yakınında bombalı saldırı: 6 yaralı

16.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:42

Irak'ın batısında, Suudi Arabistan sınırı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı, yaptığı yazılı açıklamada, Enbar vilayetindeki Nuhib ilçesi ile Suudi Arabistan'a açılan Arar Sınır Kapısı arasındaki yol üzerinde, terk edilmiş bir aracın infilak ettiğini bildirdi.

Açıklamada, patlama sonucu, 4'ü sınır muhafızı olmak üzere 6 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

Faili hakkında bilgi verilmeyen saldırıyı, henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA