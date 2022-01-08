Irak'ta Sünniler, Meclis Başkanı adaylarını açıkladı

Irak'ta Arap Sünniler, Meclis Başkanlığı için eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ismi üzerinde uzlaşıya vardı.

Bağdat'ta seçimi kazanan Sünni siyasetçiler bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Azim Koalisyonu lideri Hamis Hançer, yeni Meclis Başkanlığı için tek adaylarının Takaddum Partisi lideri Halbusi olduğunu açıkladı.

Hançer ise Meclisteki Sünni koalisyonunun liderliğini üstlendi.

Irak'ta 10 Ekim seçimleri sonrası yeni Meclisin ilk oturumu yarın düzenlenecek. Oturumda önce seçimi kazanan vekiller yemin edecek ardından Meclis Başkanı ve iki yardımcısının seçimine geçilecek.

Meclis Başkanı Arap Sünni, yardımcılarından birisi Arap Şii diğeri ise Kürtlerden seçilecek.

Meclis Başkanlığı seçimi sonrası mecliste Kürtlerin üzerinde uzlaşacağı Cumhurbaşkanı adayı oylamaya sunulacak.

Yeni Cumhurbaşkanı da Şiilerin belirleyeceği Başbakan adayına hükümeti kurma görevi verecek.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

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