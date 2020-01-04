Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni (2)
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Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni (2)

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni Cenaze törenine katılmak için bölgede toplanan Iraklılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan...

04.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:48

'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni

Cenaze törenine katılmak için bölgede toplanan Iraklılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor.

Yüzlerce Iraklı sabah saatlerinden itibaren cenaze töreninin yapılacağı Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de toplanmaya başladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni (2)
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