Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için anma töreni (2)
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Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için anma töreni (2)

03.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:24

Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi el-Mühendis'in birinci ölüm yılı dolayısıyla, saldırının gerçekleştiği Irak'ın başkenti...

Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi el-Mühendis'in birinci ölüm yılı dolayısıyla, saldırının gerçekleştiği Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslaraarası havalimanı yakınlarında anma töreni düzenlendi. Törene katılanlar, mum yaktı.

Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için anma töreni (2)
Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için anma töreni (2)
Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için anma töreni (2)
Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için anma töreni (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed

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