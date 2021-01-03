Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için anma töreni (1)
Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi el-Mühendis'in birinci ölüm yılı dolayısıyla, saldırının gerçekleştiği Irak'ın başkenti...
Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi el-Mühendis'in birinci ölüm yılı dolayısıyla, saldırının gerçekleştiği Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslaraarası havalimanı yakınlarında anma töreni düzenlendi. Törene katılanlar, mum yaktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed