Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 55 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 9 bin 790'a yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 9 bin 790'a yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 55 kişi daha yaşamını yitirdi ve 2 bin 344 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 9 bin 790'a, vaka sayısı da 400 bin 124'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 233 artarak 332 bin 330'a ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu