Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 55 kişi yaşamını yitirdi
10.10.2020 20:03 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:06
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 9 bin 790'a yükseldi.
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 9 bin 790'a yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 55 kişi daha yaşamını yitirdi ve 2 bin 344 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 9 bin 790'a, vaka sayısı da 400 bin 124'e çıktı.
İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 233 artarak 332 bin 330'a ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu