Irak'ta son 24 saatte 83 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83 artarak 5 bini aştı.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83 artarak 5 bini aştı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 83 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 5 bin 17'ye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, 2 bin 836 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının da 134 bin 722'ye çıktığı belirtildi.

Bakanlık, ayrıca, virüse yakalananlardan 1992'sinin daha iyileşmesiyle toplam 96 bin 103 kişinin sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Kaynak: AA