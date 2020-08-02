Irak'ta son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 63 kişi yaşamını yitirdi.

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 63 kişi yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 2 bin 447 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 129 bin 151'e çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 4 bin 868'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, virüse yakalananlardan 91 bin 886'sının iyileştiği bildirildi.

Kaynak: AA