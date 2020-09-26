Hollanda'da son 24 saatte 2 bin 713 yeni koronavirüs vakası açıklandı
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Hollanda'da son 24 saatte 2 bin 713 yeni koronavirüs vakası açıklandı

26.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 26.09.2020 16:31
Hollanda'da son 24 saatte 2 bin 713 yeni koronavirüs vakası açıklandı

Hollanda'da son 24 saatte 2 bin 713 yeni koronavirüs vakası açıklanırken 38 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Hollanda'da son 24 saatte 2 bin 713 yeni koronavirüs vakası açıklanırken 38 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Hollanda'da koronavirüs vakalarında artış gözlemlenirken 2 bin 713 kişinin daha eklenmesiyle vaka sayısı 108 bin 631'e yükseldi. Virüs kaynaklı ölümlerde 6 bin 366 olarak rapor edildi.


Hollanda'da son 24 saatte 2 bin 713 yeni koronavirüs vakası açıklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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