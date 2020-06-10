Irak'ta son 24 saatte 34 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti Irak'ta son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 34 kişi hayatını kaybederken, 1146 kişi vakaya yakalandı.

Irak'ta son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 34 kişi hayatını kaybederken, 1146 kişi vakaya yakalandı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ülke genelinde son 1 günde 34 kişi ölürken, 1146 kişide vaka tespit edildi.

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle toplam ölü sayısı 426'e, vaka sayısı 15 bin 414'e yükseldi. Salgına yakalanan 6 bin 214 kişinin tedavisinin tamamlanıp iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: AA