Irak'ta sokağa çıkma yasağı kısmen uygulanacak
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Irak'ta sokağa çıkma yasağı kısmen uygulanacak

Korona virüs (Covid-19) vakalarının artış gösterdiği Irak'ta yarından itibaren kısmen sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Irak'ta sokağa çıkma yasağı kısmen uygulanacak
13.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:50

Korona virüs (Covid-19) vakalarının artış gösterdiği Irak'ta yarından itibaren kısmen sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı, son haftalarda korona virüs (Covid-19) vakalarının büyük bir artış gösterdiği Irak'ta yarından itibaren kısmen sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirtti. Irak Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hazim el-Cümeyli tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü ile mücadele kapsamında uygulanan kapsamlı sokağa çıkma yasağının yarından itibaren kısmi olarak uygulanacağı söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın Irak Ulusal Sağlık Yüksek Komisyonu'na korona virüsü salgını ile mücadeleye ilişkin önerdiği tavsiyeler doğrultusunda Pazar gününden itibaren sokağa çıkma yasağının kısmen uygulanacağını belirterek, sokağa çıkma yasağının akşam 18.00'den sabah 05.00 uygulanmayacağını bildirdi.

Verilen tavsiye uyarınca başta maske takmak başta olmak üzere, sağlık kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan el-Cümeyli, "Dini ve toplumsal etkinlikler yasağı devam edecek, yolcu taşıt araçlarına yolcu sayısı belirlenecek, iş yerlerinin alanına göre müşteri sayısı belirlenecek ve dezenfekte kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Söz konusu uygulamaların Bağdat olmak üzere bütün kentlerinde uygulanacağını söyleyen el-Cümeyli, ihlalde bulunanların ağır şeklide cezalandırılacağını söyledi. Toplam 17 bin 770 korona vakası Irak'ta bulunduğu Irak'ta 6 bin 868 kişi iyileşirken 496 kişi yaşamını yitirdi. - ERBİL

Kaynak: İHA

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