Irak'ta sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırılıyor Irak'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 17 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırılıyor.

Irak'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 17 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırılıyor.

Irak Yüksek Milli Sağlık Komisyonu, 17 Mart'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmasına karar verildiği duyurdu. Komisyon tarafından yapılan açıklamada kısmi sokağa çıkma yasağının yerel saatle 19: 00 ile 06: 00 saatleri arasında devam edeceği, Cuma ve Cumartesi günleri ise kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağı kaydedildi. Sağlık Komisyonu, lokanta ve pastanelerin kurye aracılığı ile satış yapmasını izin verirken, sabah saatlerinde açık olan işyerlerinde ise en fazla 2 kişinin içeride bulunmasına karar verdi. Komisyon, ayrıca maskesiz dışarı çıkanlara ceza kesileceğini, devlet kurumlarının yüzde 25 oranla mesai yapacağını açıkladı.

Sağlık Komisyonu, okullar, üniversiteler, camiler, kahveler, kafeler, AVM'ler, spor salonları ve kuaförlerin kapalı kalacağını ifade ederken, düğün ve taziye merasimlerinin yasak olduğunu aktardı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta ise bu süre zarfında Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından sokağa çıkma yasağına uymayan 14 binden fazla kişi gözaltına alınırken, binden fazla araca el konuldu.

Bin 539 vaka sayısının bulunduğu Irak'ta 82 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Irak'ta geçtiğimiz Şubat, ayının sonunda ilk korona virüs vakasının teşhis edilmesinin ardından ülke genelinde 17 Mart tarihinden bu yana kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA