Irak'ta sokağa çıkma yasağı devam edecek
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Irak'ta sokağa çıkma yasağı devam edecek

Irak'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kapsamlı ve kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam edecek.

Irak'ta sokağa çıkma yasağı devam edecek
15.08.2020 23:08 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:11

Irak'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kapsamlı ve kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam edecek.

Korona virüs salgını Irak'ta etkisini her geçen gün arttırıyor. Irak Hükümeti Kriz Masası tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) haricinde ülke genelinde uygulanan ve bugün sona ermesi beklenen kısmi sokağa çıkma yasağının devam edeceği aktarılırken, yasağın akşam 22: 00'den sabah 05: 00'e kadar uygulanacağı açıklandı. Kriz Masası, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde ise kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını aktardı.

Vaka sayıları artmaya devam ediyor

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 293 yeni vakanın tespit edildiği aktarılırken, toplam vaka sayısının 172 bin 582'e yükseldiği açıklandı. Bakanlık, son 24 saatte 76 kişinin korona nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 5 bin 785'e ulaştığını aktardı. Sağlık Bakanlığı, 44 bin 98 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu, 122 bin 700 kişinin virüse yenerek sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Bakanlık, son 2 gündür vaka sayısı 4 binin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

IKBY'den Avrupa'ya uçuşlar başlıyor

IKBY'de salgın nedeni ile Mart ayından itibaren askıya alınan Avrupa uçak seferleri yeniden başlıyor. Avusturya Havayolları tarafından yapılan açıklamada, haftada 3 defa olmak üzere Avusturya-Erbil seferlerinin 20 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağı duyuruldu. Açıklamada, yolcuların sağlık kurallarına uymaları ve yolculuk öncesi korona virüsü testi yapmaları gerektiği aktarıldı. - ERBİL

Kaynak: İHA

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