Irak'ta sokağa çıkma yasağı 11 Nisan'a uzatıldı Irak'ta yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamından ilan edilen sokağa çıkma yasağının 11 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Irak'ta yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamından ilan edilen sokağa çıkma yasağının 11 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 29 Mart'a kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağının 11 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi. Sağlık sisteminin gelişmemiş olan ülkede salgının yayılmasında büyük endişe duyuluyor.

Irak Meclis'ine bağlı Kriz Masası korona virüsün yayılmasını durumunda ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin talep edileceğini söyledi. Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 14 Mart'tan bu yana ilan edilen ve 1 Nisan'da bitmesi gereken sokağa çıkma yasağının da uzatılması bekleniyor. IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci gerektiği takdirde sokağa çıkma yasağının uzatılacağını söylerken Süleymaniye kenti İl Sağlık Müdürü Sabah Hevrami ise söz konusu yasağın 15 Nisan'a kadar uzatılmasını istedi.

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Kaynak: İHA