Irak'ta Şii milisler protestoculara ateş açtı: En az 5 ölü, 20'ye yakın yaralı

25.10.2019 19:14

Irak'ta ekim ayı başından beri devam eden protestolarda bugün, ülkenin birçok kentinden ölü ve yaralı haberleri geldi. Başkent Bağdat'ta yapılan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye çıktı.



Ülkenin güneyindeki Nasiriya kentinde ise, binlerce eylemci yerel hükümet binasını ateşe verdi. Şii milisler protestoculara ateş açarken, en az üç kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi ise yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle