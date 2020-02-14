Irak'ta Şii lider Sadr yanlısı kadınlardan gösteri
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Irak'ta Şii lider Sadr yanlısı kadınlardan gösteri

Bağdat'ın doğusundaki Sadr Bölgesinde cuma namazı sonrası toplanan kadınlar Irak bayrakları ve Sadr'ın fotoğraflarını taşıyan kadınların sloganlar atması Temsili kefen giyen kadınlar Cuma namazına katılan erkekler Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı...

14.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:48
Irak'ta Şii lider Sadr yanlısı kadınlardan gösteri

'ın doğusundaki Sadr Bölgesinde cuma namazı sonrası toplanan kadınlar

bayrakları ve Sadr'ın fotoğraflarını taşıyan kadınların sloganlar atması

Temsili kefen giyen kadınlar

Cuma namazına katılan erkekler Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı kadınlar gösteri düzenledi.

Bağdat'ın doğusundaki Sadr Bölgesinde cuma namazı sonrası toplanan kadınlar, ellerinde Irak bayrakları ve Şii liderin posterlerini taşıyarak yürüyüşe geçti.

Temsili kefen giyen kadınlar, sık sık "Amerika'ya hayır" sloganları attı ve liderleri Sadr'a bağlılıklarını ifade etti.

Bağdat'ta dün de yüzlerce kadın Tahrir Meydanı'nda toplanarak hükümetteki yolsuzlukları protesto etmiş ve kadınların ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasını istemişti.

Tahrir Meydanı'ndaki dünkü gösteride Şii lider Sadr aleyhinde sloganlar da atılmıştı.

Mukteda es-Sadr, bunun üzerine kendisine destek veren kadınlara cuma namazı sonrasında gösteri düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Irak'ta Şii lider Sadr yanlısı kadınlardan gösteri
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