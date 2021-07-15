Irak'ta Şii lider Sadr, ekim ayında yapılacak genel seçimlere katılmayacağını duyurdu
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Irak'ta Şii lider Sadr, ekim ayında yapılacak genel seçimlere katılmayacağını duyurdu

Irak'ta Şii lider Sadr, ekim ayında yapılacak genel seçimlere katılmayacağını duyurdu
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere katılmayacağını açıkladı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere katılmayacağını açıkladı.

Şii lider Sadr, yaptığı basın açıklamasında, "Seçimlere katılmayacağımı ilan ediyorum. Mevcut ve gelecek hükümetten de elimi (desteğimi) çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede yaşananların "halkı ezdirme planı" olduğunu savunan Sadr, Irak'ın İsrail ile normalleşme iddialarını da eleştirdi.

Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli Irak Meclisinde 54 milletvekiliyle birinci parti konumunda bulunuyor.

Irak hükümeti, 10 Ekim'de erken seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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