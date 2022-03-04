Irak'ta Şii lider Sadr'dan Ukrayna'da sivillerin korunması için ateşkes çağrısı

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Ukrayna'da sivillerin korunması için derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Şii lider Sadr, Necef'teki Kufe Camisi'nde verdiği cuma hutbesinde, "Necef'ten tüm dünya için barış ve huzur sesi yükselmeli. Silahların bir tarafa bırakılması ve sivillerin korunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Rusların imha edici silahlarının altında olduğunu dile getiren Sadır, bölgenin de Amerikan politikasının etkisi altında kaldığını belirtti.

Ukrayna'da yaşanan insanlık dramının utanç verici olduğunu söyleyen Sadır, uluslararası örgütlerden ateşkesi sağlamalarını ve oradaki sivillerin tahliyelerini gerçekleştirmelerini istedi.

Iraklı Şii lider ayrıca Rusya'nın da savaş kararını bir kez daha gözden geçirmesinin ve komşusu Ukrayna ile diyaloga girmesinin önemli olduğunu kaydetti.